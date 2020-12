„Óriási veszteség” – megható sorokkal búcsúznak Pécsi Ildikótól ismert emberek

Karácsony Gergely, Vujity Tvrtko és Hajdú Péter, Bodrogi Gyula is megemlékezett a színésznőről.

Pécsi Ildikót Gödöllő Város Önkormányzata is saját halottjának tekinti – közölte a városi vezetés a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a...

Ahogy azta Life.hu is megírta, Pécsi Ildikó, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja szombat hajnalban otthonában hunyt el. Így teltek az utolsó órái.

Mint ahogyan arról a Blikk is beszámolt december 5-én, gödöllői otthonában elhunyt Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színésznő, Gödöllő város díszpolgára. Pécsi Ildikót Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. 80 éves volt.

Mint ahogyan azt a Pécsi STOP is megírta életének 80. évében elhunyt Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

December 5-én, gödöllői otthonában elhunyt Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színésznő, Gödöllő város díszpolgára. Pécsi Ildikót Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. Pécsi Ildikó nem tudott és igazából nem is akart imádott férje, Szűcs Lajos nélkül élni. Az Indirekt többször is írt arról, hogy az amúgy is súlyos beteg,…