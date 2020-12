Különleges kapcsolat köti össze Pécsi Ildikót és a fogadott fiának tekintett L. Péterfi Csabát, aki jelenleg is gondját viseli a színésznőnek.

Mint ahogyan azt a Blikk is megírta december 5-én, gödöllői otthonában elhunyt Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színésznő, Gödöllő város díszpolgára. Pécsi Ildikót Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. 80 éves volt.

Életének 81. évében, december 5-én elhunyt Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Kecskeméten is több évadon át játszó színésznő idén nyáron vesztette el férjét, a labdarúgó Szűcs Lajost. Azóta folyamatosan egészségügyi problémákkal…

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, országgyűlési képviselő iss volt. Pécsi Ildikó idén nyáron vesztette el imádott férjét, a labdarúgó Szűcs Lajost. Már októberben is tudható volt, nincs jól, ágynyugalomra kötelezték. Azóta folyamatosan küzdött…

A legendás színésznő férje, Szűcs Lajos halála óta mentálisan és fizikailag is összeomlott. Különleges kapcsolat köti össze Pécsi Ildikót és a fogadott fiának tekintett L. Péterfi Csabát. Természetese, hogy Csaba most is azok közé tartozik, akik gondját viselik a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőnek. – Sajnos nincs jó állapotban. Csaba fiával