A covid ellenére is óriási nyereség a biztosítóknál

A magyar biztosítói szektor nagyon versenyző iparág, olykor talán túlságosan is. Legalább két tucat komoly szereplő küzd az ügyfelek kegyeiért, ami limitálja a jövedelmezőségét. Az idei év eddig erős, a harmadik negyedév megint kifejezetten erős lett, még akkor is, ha a koronavírus éppen az egyik legjövedelmezőbb ágba (utasbiztosítások) harapott be