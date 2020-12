Tízmilliókat bukott Szájer a lemondásával

MFor - Ma 05:07Gazdaság

Nagyon sokat bukik egy EP-képviselő, ha lemond a mandátumáról. A forint gyengülése miatt folyamatosan nő a fizetésük forintban kifejezett értéke, most 2,4 millió forint, de ehhez általános költségtérítés, napidíj is jár. Szájer József 16 havi fizetésének megfelelő juttatást is elveszthet.