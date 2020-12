Szájer József beismerte, hogy ott volt a brüsszeli házibulin

A brüsszeli rendőrség a kijárási korlátozás megszegése miatt csapott le egy házibulira, amin a sajtóhírekből kiderült, hogy egy magyar EP-képviselő is részt vett. Szájer Zsolt beismerte, hogy ott volt.

25 fős szexpartin ütött rajta egy belvárosi pincében, a Rue des Pierresnél a brüsszeli rendőrség – írja helyi forrásokra hivatkozva a 444.hu. A főleg férfiakból álló csoportot a kijárási korlátozások megszegése miatt bírságolták meg, de a rendőrség beszámolója szerint drogokat is találtak a helyszínen. A bujálkodók között több diplomata és…

A belga lapok szerint a hétvégén razziázott a rendőrség egy “nem konvencionális” szex partin Brüsszelben, ahol diplomaták és egy magyar Európa parlamenti képviselő is részt vett. Időközben a szóban forgó parlamenti képviselő, aki az ereszcsatornán próbált menekülni a razzia elől, lemondott tisztségéről. Ez minden bizonnyal Szájer József lehetett.…

2020 a hajmeresztő hírek éve és december elsején még jobban rákapcsolt. Két belga lap, a DHNET és a HLN is beszámolt egy múlt pénteki, brüsszeli melegbárban tartott gang bang partiról. A The Times tudósítója arról ír a Twitteren, hogy ezen 25 férfi vett részt – a magyar média „a többnyire férfiak voltak jelen” formulát …

A politikus hivatalosan is megerősítette, hogy ő bukott le múlt pénteken egy brüsszeli razzia során, amikor is a Detour Bárban egy koronavírus szabályokat be nem tartó orgián vett részt.