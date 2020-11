Az időseket egyelőre nem igazán érdekli a vásárlási idősávjuk

SzMo - Ma 11:31Belföld

Az elmúlt napok tapasztalatai azt mutatják, hogy míg a fiatalok alkalmazkodnak az idősek vásárlási idősávjához, addig a nyugdíjasok nem igazán fogják vissza magukat. Délután is előszeretettel mennek zsúfotabb helyekre is. Ennek ellenére jogellenes, ha egy üzlet nem engedi be a 65 felettieket a nap bármely szakában.