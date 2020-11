4+1 példa a mesterséges intelligenciára, ami a filmekből valósággá vált

Androgeek - Tegnap 15:38Tudomány

Mind emlékszünk arra a korszakra, amikor a filmekben látott technológiák még bőven a sci-fi határait feszegették, míg mára ezeknek a java része a mi mindennapjainkban is elérhetőek - ezek közül szemeztek a Future Talks powered by MVM talk show keretein belül. A november 30-ától kezdve ingyenesen is