Elhunyt Balázs Fecó

Egy újabb tragikus hírt kell közülünk, miután Balázs Fecó is feladni kényszerült a küzdelmet, aki az egyik legmeghatározóbb alakja volt a zenei művészek világának.

Elhunyt Balázs Ferenc. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, a Korál együttes ikonikus alapító-vezetője és énekese hatvankilenc évet élt. 69 éves korában meghalt Balázs Fecó énekes, billentyűs, ezt az Apostol együttes jelentette be pénteken Facebook-oldalán. A zenész még november közepén került kórházba súlyos állapotban, ezt…

Az énekes 69 éves korában hunyt el, halálhírét először az Apostol zenekar jelentette be a Facebookon.

A szomorú hírt az Apostol együttes tette közzé. A zenész koronavírusos volt. “Ismét megtörve és megrendülve búcsúzunk zenész barátunktól.Balázs Fecó Nyugodj Békében. Az Apostol együttes tagjai mély fájdalommal búcsúznak tőled” – jelent meg a zenekar oldalán. Balázs Fecó több mint 10 napja volt lélegeztetőgépen. Log into Facebook null

Elhunyt Balázs Ferenc, erről az Apostol együttes számolt be elsőként

Indirekt - Ma 10:00Színes

Imola, a válságos állapotban lévő énekes felesége arra kér mindenkit, mondjon egy imát Fecóért. – Minden nap beszélek telefonon a feleségével, és elmondom neki, hogy mennyi ember gondol most aggodalommal a szívében Fecóra. Imola nagyon hálás ezért, hiszi – ahogy én is –, hogy ez a mindenhonnan áradó szeretet elér Fecóhoz is és…