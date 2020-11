Szombatra megérkezik a hó, jövő héten akár 10 centi is eshet

Szombaton, ebben a szezonban először síkvidéken is havazhat. Nagy mennyiségű csapadék nem valószínű. A számítások szerint hó vagy havas eső (lehet egyszerre is) formájában érkezhet az északkeleti tájakra. A hidegben a hó meg is maradhat, de a legtöbb helyen lepelnél, illetve 1-2 cm-nél vastagabb hóréteg nem várható.