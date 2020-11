Egy iskolát máris be kellett zárni a tanártesztelés következtében

A Tatabányai Sárberki Óvodában is elvégezték az országosan meghirdetett csoportos tesztelést. Ottlétünk alatt csak negatív eredmények születtek.

Vannak olyan iskolák, ahol csak negatív eredmények születtek, máshol előfordult néhány pozitív minta, és olyan intézmény is akadt, ahol sokkal több volt a – jellemzően tünetmentes – fertőzött, mint várták.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivője nyilatkozott az iskolákban zajló országos koronavírus-tesztelésről. Ennek kapcsán elmondta, a PDSZ szerint be kell zárni az iskolákat, mindenkit le kellene tesztelni, és csak utána lehetne visszaengedni a tanulókat az iskolákba.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) pécsi ügyvivője épp azelőtt esett át a koronavírus-teszten, hogy beszéltünk volna vele. Elmondta, a tanárok nagy többsége él a lehetőséggel, és bár nem teljesen pontos ez a vizsgálat, a semminél több. A szakszervezet most is úgy látja, az általános iskolákat be kellene…