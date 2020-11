Megjelentek a lakásfelújítási támogatás pontos részletei, amelyekre nagyon sokan kíváncsiak

Portfolio - Ma 15:06Gazdaság

Még beépített háztartási gépekre is igényelhető lesz január 1-jétől az otthonfelújítási támogatás, és azok a családok is jogosultak, amelyekben az egyik szülő külföldön dolgozik – jelentette be Novák Katalin családügyi miniszter, miután megjelent a felújítási támogatásról szóló rendelet a mai Magyar Közlönyben. Az érintett lakásban legalább egy éve