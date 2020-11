Nagyon kiszúrt a táncpartnerével Horváth Tomi

Sipos Viktória is csak szombat este tudta meg, hogy hiába vár a további folytatással az énekesre. Nagyon csalódott, hogy ilyen körülmények között hagyták abba a Dancing withe the Stars-os közös munkát.

Dancing with the Stars: kiderült, miért esett össze Horváth Tamás

Kurta-furcsa módon szállt ki a Dancing With The Stars versenyéből Horváth Tamás. Táncpartnere, Sipos Viktória is csak szombaton tudta meg, hogy hiába vár a további folytatással az énekesre.

Az énekesnek mentálisan sem tett jót a Dancing with the Stars, még tánc közben is veszekedett vele a féltékeny felesége. Az énekes annyira túlhajszolta magát, emiatt legyengült és a legutolsó próbán elájult, akkor vette be úgy a fejét, hogy mentőt kellett hívni hozzá. A kórházban az orvosai közölték: mindeféle fizikai megterheléstől – így a…