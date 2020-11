Nádai Anikót méhnyakrák miatt műtötték

Blikk - Tegnap 20:12Bulvár

Két napja Nádai Anikó (31) bejelentette, hogy kórházban van és műteni is kell őt. Elmondása szerint tudta, hogy időben vették észre a problémát és azt is, hogy meg fog gyógyulni, ennek ellenére nagyon meg volt rémülve. Tömérdek üzenetet kapott ezzel kapcsolatban, most pedig legújabb Instagram-posztjában köszönte meg a támogatást és…