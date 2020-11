Hétfő estétől ingyenes a parkolóházak éjszakai használata

ATV - Tegnap 18:50Belföld

Hétfőtől este 7 órától reggel 7-ig a parkolóházakban is ingyenesen lehet majd parkolni, miután Orbán Viktor aláírta az erről szóló kormányrendeletet. Nem csak a bevásárlóközpontoknak kell díjmentessé tenniük a parkolóikat, hanem az állami és az önkormányzati cégeknek is. Kerestünk több bevásárlóközpontot is, de nem akartak…