Itt az előrejelzés: akár havazás is jöhet

Pénteken északnyugat, észak felől általában gyorsan csökken a felhőzet, és megszűnik a csapadék. Ugyanakkor a Dunától keletre egy észak-déli sávban, továbbá a délkeleti megyékben estig még sok lehet a felhő, és ott még délután is lehet helyenként eső, zápor. A hegyekben néhol havaseső-zápor, esetleg hózápor is lehet. A szél is többfelé…