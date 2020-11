Kórházba került Böjte Csaba

Propeller - Ma 15:30Belföld

Hétfőn jelentette be Böjte Csaba ferences szerzetes, hogy őt is utolérte a járvány. /Szigetváry Zsolt Mint írta, sokat köhécsel, és fáradtabb a szokásosnál. Csütörtökön Frigyesy Ágnes újságíró már arról számolt be Facebook-oldalán, hogy Böjte atyát kórházba szállították. Azt kérte, imádkozzunk mielőbbi gyógyulásáért.