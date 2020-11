A Google Maps azt is megmondja, hogy mennyire zsúfolt a busz

Urbanplayer - Ma 14:35Utazás

Teli tömegközlekedési kocsiban utazni általában sem a vágya mindenkinek, de extrán érvényes ez világjárvány idején, különösen a rakétaként megindult hazai számokat nézve. De a Google erre is igyekszik most megoldást találni. A koronavírus tavaszi elharapózása óta már 250 újítást vezettek be a szolgáltatásba, többek között a “Covid réteget”, ami…