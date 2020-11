Trump hívei ellentüntetőkkel csaptak össze Washingtonban, több mint 20 embert előállítottak

A Fehér Ház nem törekedett arra, hogy a Trump elnök megbetegedését is okozó járványgóc eredetét felderítse, igyekeztek a szőnyeg alá sodorni az egészet. A New York Times két újságírója is megfertőződött az elnök közelében, és a tőlük vett mintákból fel tudták rajzolni a fehér házi vírus genetikai profilját.