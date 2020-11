Hódok okoznak áramkimaradásokat Zalában

ATV - Ma 10:24Belföld

Eurázsiai - más néven európai vagy közönséges - hódok okoztak az elmúlt időszakban többször is áramkimaradást a Zala megyei Szentpéterfölde térségében, ezért több példányt is be kellett fogni a túlszaporodott rágcsálókból - olvasható a zaol.hu oldalon.