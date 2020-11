Ausztriában bezárnak a bevásárlóközpontok és az iskolák is

Hódpress - Ma 15:46Külföld

Orbán Viktor miniszterelnök a rendkívüli intézkedésekről szóló kijelentéseiben mindig is a sógorokra hivatkozott, mint viszonyítási alaphoz. Ausztriában most bezárják az iskolákat és a nagy bevásárlóközpontokat. Érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon is sokan követelnek hasonló szigort.