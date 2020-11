A kutyák hatékonyabbak, mint a Pcr-teszt

Körkép - Tegnap 15:34Határtalan

A kutyák szaglása olyannyira kiváló, hogy a szervezetben megbúvó koronavírust is képesek felismerni, számol be róla a HVG. Az utóbbi időben zajlott vizsgálatok megerősítették a kezdeti feltételezéseket, és ma már egyre szélesebb körben elfogadott tény, hogy a kutyák is képesek felismerni a koronavírusos betegeket. A The Sunday…