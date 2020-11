A 10 ezer főnél nagyobb települések egyes közterületein lesz kötelező a maszkviselés szerdától

Azonnali - Tegnap 20:46Vélemény

Szerdától a közterületeken is kötelező lesz maszkot hordani, a gyerekekkel meg kell értetni, hogy sok múlik rajtuk, decemberben pedig már érkezhet is vakcina. Erről beszélt Orbán Viktor az M1-nek adott interjújában, amelyben azt is elmondta, továbbra is Ausztria a „mi laboratóriumunk".