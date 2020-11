A kormány benyújtotta a családok védelmét szolgáló alaptörvény-módosítást

Borsod24 - Ma 11:56Belföld

„A koronavírus-járvány miatt az Alaptörvény módosítása is szükségessé vált. A járványhelyzetre vonatkozó módosítások mellett a most benyújtott javaslat a következőket is tartalmazza, hiszen korunk kihívásaira az Alaptörvénynek is reagálnia kell” – így vezeti fel Novák Katalin családügyi miniszter azokat a módosításokat, amik a…