81, többségében idős halott, 4673 újabb fertőzött

Országosan 4673 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 109.616 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Megyénkben is magas a diagnosztizált fertőzöttek száma.

Már közel hatezer beteget ápolnak kórházban a koronavírus miatt. Nagyon rossz adat ez. Ráadásul lélegeztetőgépen is egyre több beteg van, most 417 fő légzését segítik már gépek. A halottak száma ugyan csökkent 81-re de örömre nincs ok. 4673 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 109.616 főre nőtt a…