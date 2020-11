Kunetz: egészen biztos, hogy nem lesz elegendő egészségügyi szakember

ATV - Tegnap 19:33Belföld

Szerinte a halasztható műtéteknél is az lett volna a helyes megoldás, ha a kórházak dönthettek volna arról, hogy felfüggesztik azokat. Az EMMI híradónknak azt írta a vírus első hulláma után az első két hónapban bepótolták a halasztott műtétek 80 százalékát, szerintük most is így lesz majd.