Orbán Viktor: este 8 után kijárási tilalom lesz szerdától, az éttermek is bezárnak

Facebook-oldalán számolt be Orbán Viktor arról, milyen újabb korlátozó intézkedéseket vezetnek be kedd éjféltől! Ezek közé tartozik többek között a stadionok és a középiskolák bezárása, este 8 óra és hajnali 5 óra között pedig kijárási tilalmat vezetnek be. A szigorításokat egyelőre 30 napra vezetnék be.