Senki nem akadályozhatja meg, hazánkba hozzák a hatásos vakcinát

Oroszországból már biztosan érkezik koronavírus elleni védőoltás, és ahhoz is közel jár Magyarország, hogy egy kínai vakcinagyártótól is kapjunk mintát. Ezt a külügyminisztérium jelentette be. Menczer Tamás államtitkár úgy fogalmazott, ha keleten előbb találják meg az ellenszert, akkor a brüsszeli lobbi sem akadályozhatja meg…