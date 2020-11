Milliókat nyertek, akik nem dőltek be a kormány fenyegetésének

Népszava - Ma 11:23 Gazdaság

Megérte szembeszállni a magánnyugdíjpénztári tagoknak a Fidesz kormány tíz évvel ezelőtti fenyegetésével, mivel most nagyon jól fialnak a befizetések. Többségük most száz százalékos állami nyugdíjat kap és a reálhozam is milliós nagyságrendű.