Donald Trump több voksot kapott 2020-ban, mint a legtöbb korábbi elnök

Életforma - Ma 11:46 Életmód

Több korábbi rekord is megdőlt a mostani amerikai elnökválasztás során. Most küldték el legtöbben szavazatukat levélben, az első alkalommal az urnához járulók száma is rekordot döntött, ugyanúgy, ahogy az összes választó száma is, pedig a jelöltek életkoráról akkor még nem is beszéltünk.