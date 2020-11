Tartogat még nekünk valamit az Apple

Szeptemberben és októberben is tartott keynote-ot az Apple, most úgy tűnik novemberre is készül valamivel Tim Cook és csapata. Idén kaptunk már új iPad-eket, két Apple Watch-t és négy iPhone-t, így gyaníthatóan új Macbook Pro-ra vagy Air-re lehet számítani. Az Apple az év elején bejelentette, hogy Mac-ekben lévő Intel processzorokat a házon…