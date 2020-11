Egyesült Államok: erőszaktól tart a szakértő

Az amerikai társadalom megosztottsága miatt akár erőszakot is szülhet Joe Biden vagy Donald Trump győzelme.

MFor - Ma 07:45Külföld

Több amerikai városban tüntettek Donald Trump amerikai elnök hívei és bírálói is szerda este, nem mindenhol békésen. Joe Biden áll csütörtök reggel közelebb a győzelemhez, de nem csak a tüntetések indultak be, hanem a jogi eljárások is: máris indított négy pert Trump az eredmények miatt.