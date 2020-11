A rendőrség három napra bezáratott egy budapesti boltot

Az alkalmazottaknak fejenként 25 ezer forintot is fizetniük kell, amiért az állukra húzták a maszkot.

Bekeményítettek a rend éber őrei, az a döntés született, hogy elég a dumából, megérett a helyzet a bemutató szigorra. Végül is erőből ért a magyar? Szabálytalanul viselte a maszkot egy budapesti, XX. kerületi élelmiszerbolt öt alkalmazottja, ezért a rendőrség 3 napra bezáratta az üzletet – erősítette meg az MTI információját az Országos…

Hétfőtől lépett hatályba a maszkhasználat szigorítására vonatkozó jogszabály, amellyel összhangban a rendőrség is fokozta az ellenőrzései számát.

A rendőrök kedd délután ellenőrizték a XX. kerületi élelmiszerüzletet, ahol már a maszkviselés betartásának szabályainak ellenőrzésére hivatott biztonsági őr is az állára húzva viselte a maszkot – számolt be a szóvivő az esetről. Hozzátette: a húspultnál két férfi alkalmazott, valamint a zöldségpultnál két női alkalmazott szintén szabálytalanul hor

Fejenként 25 ezer forintos helyszíni bírságot is kaptak.

