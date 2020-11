Trump a Fehér Házban, Biden Wilmingtonban lesz

Indirekt - Ma 10:30 Külföld

Két kisvárosban már szavaztak, megszülettek az eredmények is. Az egyesült államokbeli New Hampshire két kistelepülésén a hivatalban lévő elnök, Donald Trump, a másikban pedig demokrata párti kihívója, Joe Biden győzött. New Hampshire állam két kicsiny városában, az amerikai-kanadai határnál fekvő Dixville Notch-ban és a tőle mintegy húsz…