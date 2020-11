Amerikai elnökválasztás – két kisvárosban már ismertté váltak az eredmények

Indirekt - Ma 06:52 Külföld

Már 50 államból 48-ban vége a választásnak, jó esély van Trump győzelmére. Donald Trump megnyeri Floridát és Ohiot is és egyre nagyobb előnnyel vezet Pennsylvániában, ahol viszont valószínűleg ma este nem lesz eredmény. Trump vezet Michiganben is, de a levélszavazatok ott is hátráltathatják a szavazatszámlálást. A “kötelező” republikánus…