Pikó András: „Tényleg leírhatatlan, amikor vennéd a levegőt, de nincs elég”

Józsefváros koronavírusos polgármestere a Facebookon számolt be az állapotáról, és arról, milyen kezelést kap a kórházban.

Plusz oxigént is kap, valamint kísérleti gyógyszert és szteroid kezelést.

