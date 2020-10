Trump: „egyetlen országnak sincsenek ilyen gazdasági adatai”

Portfolio - Ma 11:23 Külföld

Donald Trump amerikai elnöknek jelentős a lemaradása, a legfrisebb felmérések szerint a csatatér-állam többségében nőtt Joe Biden előnye. Trumpot azonban 2016-ban is alulmérték, de most még ahhoz képest is nagyot kéne tévednie a közvélemény-kutatásoknak. A verseny nem lefutott, de már közel 80 millióan szavaztak - ez már meghaladja…