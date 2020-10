Tisztifőorvos: mindenki megkapja a legmagasabb szintű ellátást

Müller Cecília elmondta: a koronavírusos betegeket ellátó "első vonalbeli intézmények" mellett már néhány második vonalbeli intézmény, egyetemi klinika is belépett az ellátásba, és további intézményeket is kijelöltek Budapesten és vidéken is. Közölte: folyamatosan nő a tesztelési kapacitás, az elmúlt 24 órában 15 596 PCR-tesztet…