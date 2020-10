Propeller - Ma 09:57 Belföld

Ezt Hadházy Ákos szúrta ki a koronavirus.gov.hu oldalon. Tegnap két női elhunytnál is prosztatával kapcsolatos alapbetegségeket tüntetett fel a koronavírusról tájékoztató hivatalos állami honlap. Az egyiknél időközben javították az elhunyt nemét, a másik esetben viszont továbbra is fennáll a bizarr helyzet, ami Hadházy Ákosnak is feltűnt – írta…