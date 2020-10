Borbély Lénárd kórházba került

BudaPestkörnyéke - Ma 08:00 Belföld

Kórházban kezelik Csepel polgármesterét. Borbély Lénárd a múlt héten jelentette be, hogy elkapta a koronavírust. Tünetei azóta súlyosabbak lettek, jelenleg oxigént kap, immunrendszere összeomlott és kétoldali tüdőgyulladása van. Facebook posztban jelentette be „Sajnos engem is elért a koronavírus. Igazoltan pozitív lett a tesztem és…