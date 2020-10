Kásler Miklós bővítette az ellátásba bevont intézmények körét

HVG - Ma 16:53 Belföld

Többen vannak kórházban, mint tavasszal voltak, ráadásul most a súlyosabb esetek kerülnek be. Kiderült, a kiskunhalasi járványkórház is lassan betelik. A miniszter hat új kórházat vont be az ellátásba vidéken, az ellátásban eddig is részt vevő kórházaknak több ágyat kell előkészíteniük.