A szabadtéri rendezvényeken is kötelező lesz a maszkviselés

Az események rendezőjét is büntetni fogják. Kötelező lesz a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken, sportrendezvényeken is egy hamarosan megjelenő kormányrendelet szerint – írta az MTI az Origora hivatkozva. A rendelkezés megsértése esetén büntetik a rendezőt és azt is, aki nem hordja a maszkot- tették közzé. (MTI)