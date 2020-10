Másodszor is Bottas volt a leggyorsabb

NSO - Ma 15:47 Forma1

A Portugál Nagydíj második szabadedzésén is a Mercedes végzett az élen, és ezúttal is Valtteri Bottas volt a leggyorsabb. A finn versenyző mögött Max Verstappen (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) zárta a tréninget, Lewis Hamilton csak a nyolcadik pozícióban végzett. Az edzést kétszer is félbe kellett szakítani – először akkor, amikor Pierre G