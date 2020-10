Kiderült: ennyibe kerülhet a Covid-védőoltás

Napi - Ma 11:13 Külföld

A hatékony koronavírus-védőoltás kifejlesztéséért folyó hajsza hamarosan eredményeket is hoz, így felvetődik az egyik legfontosabb kérdés: mennyibe fog kerülni az egyes vakcinákból egy-egy dózis. A választ a költségek alapján is nehéz megadni, ráadásul a piaci árat egyéb szempontok, mindenekelőtt etikai megfontolások is befolyásolják.