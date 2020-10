A kormány célja, hogy ha van vakcina, elsők között vásárolhassunk belőle

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón több témára is kitért, többek között a SZÉP-kártya kérdésére, az online oktatásra, aktuális politikai ügyekre és a járványhelyzetre.

De orosz és kínai vakcinát is vásárolhatunk.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a kormány mindent megtesz azért, hogy elsők között vásárolhassunk koronavírus elleni vakcinából, illetve a kormány úgy döntött, hogy a SZÉP-kártyával kapcsolatban ez évre hozott szabályokat kiterjeszti a jövő évre. Kimondta, amit mindenki érez: Magyarországon is romlik a helyzet!

Az oltóanyagokat vizsgálják, ha azok megfelelő védettséget adnak, orosz vagy kínai gyártmányt is vehet a kormány - jelentette be Gulyás Gergely. A SZÉP-kártyára jövő nyárig 800 ezer forintot lehet tenni, annak érdekében, hogy a belföldi turizmus ne álljon meg. Gulyás Gergely arról is beszélt, az orvosokkal a vitás kérdéseket lehet majd rendezni.