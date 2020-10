Ferenc pápa kiállt az azonos nemű párok mellett

Humen - Ma 19:08 Külföld

A héten mutatják be Olaszországban a Evgeny Afineevsky által rendezett Francesco című dokumentumfilmet, amely a római katolikus egyházfő elmúlt hét évét mutatja be és amelyben Ferenc pápa számos, az azonos nemű párokkal kapcsolatos kijelentést tesz. Olyanokat is, amelyeket korábban nem hallhattunk tőle – számol be a Washington…