Újra nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Cicciolina ellen

Újra sötét felhők gyűlekeznek Staller Ilona feje körül, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a New York-i bíróság. Hivatalosan is újranyitották az 1992-ben indult emberrablási ügy aktáit. A Rómában élő, magyar származású pornódíva ekkoriban vitte el Jeff Koonsszal közös gyermekét, Ludwigot a férfi New York-i otthonából – először…