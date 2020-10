Változást jelentett be az RTL Klub

Márkamonitor - Ma 13:32 Média

A Magyar Elektronikus Szolgáltatók Egyesülete (MEME) 2020-ban is megrendezte a Big Picture-t. Az online konferencián az RTL Magyarország számos, még az idén képernyőre kerülő újdonsága mellett jövőre látható új, napi sorozatot, magyar és hollywoodi filmsikerek televíziós premierjét jelentette be. Az is kiderült, hogy jövőre lesz X-Faktor, Cápák…