USA 2020 – Elnökválasztás: Félrevezetőek lehetnek a közvélemény-kutatások

Október 19-től november 6-ig mindennap este 22 óra 30 perctől együtt izgulhatjuk végig az amerikai elnökválasztás finishét és magát a választást is.

A számok nem kedveznek az elnöknek. Trump most abban bízhat, hogy a valós népszerűségét nem tükrözik a közvélemény-kutatások.

A nagy közvélemény-kutatók közül most is csak egy jósolja Trump győzelmét, pont ugyanaz, amely négy évvel ezelőtt is azt jelezte előre, hogy a republikánusok jelöltje lesz a befutó.