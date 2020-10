Országos tisztifőorvos: nem szabad belefáradnunk a járványba

A fiatalabbaknak C- és D-vitamin szedését javasolta egészségük megőrzése érdekében az országos tisztifőorvos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Müller Cecília azt mondta, az utóbbi héten szerte a világban megugrott az új fertőzöttek száma, és Magyarországon is napról napra egyre több a beteg és a halálos áldozat is. Az…