A New York Post nyilvánosságra hozta Biden fiának leveleit

Egyre kínosabb Biden ukrán története, most egy javításra óvatlanul leadott laptop szolgált meglepetésekkel. Egyre kínosabb ügyek kerülnek elő Joe Biden demokrata párti elnökjelöltről is, ahogy az amerikai elnökválasztási kampány a hajrába fordul. A New York Post című lap olyan e-maileket szerzett meg egy javításra leadott laptopról, amelyek…